Napoli, spazio a Milik: la strada verso il Mondiale ed un futuro azzurro

Si torna in campo. In attesa dell'incontro tra Sarri e De Laurentiis tra mercoledì e giovedì, che chiarirà il futuro del tecnico, a Castel Volturno c'è grande concentrazione sulla sfida con la Sampdoria per provare a superare il record di punti della storia del club (87) e, a quel punto, puntare nell'ultima col Crotone a toccare i 90 punti a cui spesso ha fatto riferimento Sarri nelle ultime conferenze stampa.

Il tecnico del Napoli non molla, pure pubblicamente ha sottolineato di tenere tantissimo alle ultime due gare, e chi si aspetta tanti cambi è fuori strada. Potrebbe però toccare a Arek Milik. Nonostante il ritorno al gol di Mertens, il polacco da almeno un mese è il più brillante degli azzurri e finora - seppur sia stato decisivo con Sassuolo, Chievo e Udinese, tenendo in vita le speranze Scudetto nel momento più difficile - è partito titolare solo contro i friulani. L'inserimento nella lista dei 35 dal Ct Nawalka potrebbe dargli una marcia in più: senza troppi problemi dovrebbe rientrare anche in quella dei 23 che verrà diramato ad inizio giugno, ma il bomber classe '94 al Mondiale vuole arrivarci da protagonista, in coppia con Lewandowski come prima dell'inizio del calvario. Il futuro in ogni caso sarà azzurro: sono partiti i contatti per il rinnovo contrattuale e, considerando il possibile addio di Mertens con clausola, l'ex Ajax potrebbe riprendersi il ruolo da protagonista perso per il doppio infortunio al ginocchio.