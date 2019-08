Napoli, speranza Icardi: De Laurentiis aspetta una risposta in 48 ore

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Napoli è l'ultima vera pretendente a Mauro Icardi. A riportarlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport, secondo cui l'affare sta entrando nella due giorni decisiva. "Napoli-Icardi in 48 ore", titola il quotidiano, sottolineando che il club azzurro ci sta provando e non poco, ma entro lunedì si aspetta una risposta da parte di Maurito, che sta ancora valutando l'ipotesi di restare in nerazzurro, con la speranza che si apra la porticina Juventus.

Pronto al nuovo - Intanto un primo passo è stato già compiuto. L'attaccante ex Sampdoria si sarebbe convinto a dire di sì ad una nuova avventura, senza entrare nello specifico. Domani o al massimo lunedì bisognerà decidere però se accettare il Napoli, che ha messo sul piatto una proposta economica da 65 milioni di euro per l'Inter e da 6,5 milioni al centravanti sudamericano, che coi bonus potrebbero diventare 7. Il club azzurro resta lì, in attesa, osservando l'interista intonare canzoni napoletane alla festa di Lautaro Martinez. E, soprattutto, sperando di convincerlo.