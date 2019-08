Napoli, spiraglio per James: bisogna attendere ancora

© foto di Imago/Image Sport

"James, il Napoli non molla", scrive Il Mattino nelle sue pagine sportive. Il colombiano - si legge - resta un obiettivo difficile, ma le evoluzione in casa Real non escludono colpi di scena last minute. Il Napoli non cambia idea: vuole James solo in prestito e senza obbligo di riscatto, Florentino ha puntato i piedi. Il Napoli, pur consapevole delle difficoltà dell'operazione, è vigile e attende un segnale. Che non arriva. Resta aperta una porticina per James ma bisogna attendere ancora.