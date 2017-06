Napoli, sprint per Mario Rui: oggi l'agente del giocatore incontrerà la Roma

© foto di Federico Gaetano

Si muove il mercato del Napoli e in questo senso sono da registrare importanti passi avanti per l'arrivo in Campania di Mario Rui. Secondo quanto riportato da Il Mattino l'agente del giocatore è atteso per oggi nella sede della Roma e comunicherà ai giallorossi l'accordo tra il suo assistito e la società campana. La Roma è pronta a trattare e valuta il giocatore 10 milioni di euro, mentre il Napoli prepara un'offerta da 6.