Napoli, spunta il nome di Kean per l'attacco. Jovic resta l'obiettivo numero uno

Moise Kean per l'attacco del Napoli. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, il tecnico dell'Everton Carlo Ancelotti vorrebbe portare in Premier League sia Lozano che Allan. Come parziale contropartita tecnica i Toffees potrebbero mettere sul piatto il cartellino dell'attaccante italiano, che con la maglia dell'Everton non ha trovato molto spazio. Non solo, Kean non ha mai fatto mister di voler tornare in Italia ed il Napoli è alla ricerca di un attaccante per rinnovare il reparto offensivo. L'altro grande obiettivo per l'attacco è il serbo Luka Jovic, che dopo essere esploso con la maglia dell'Eintrach, non si è ripetuto al Real Madrid: i due giovani sono in cerca di rilancio dopo una stagione complessa.