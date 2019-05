© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Napoli ha messo le mani sul cartellino di Giovanni Di Lorenzo, terzino destro in arrivo dall'Empoli, ma il club di Aurelio De Laurentiis lavora anche sugli esterni offensivi. Sky Sport conferma la complessità dell'affare legato a Josip Ilicic dell'Atalanta, così come quello che porta a Hirving Lozano del PSV Eindhoven. Più facile arrivare a Domenico Berardi, ideale per giocare col 4-3-3. Col Sassuolo si può lavorare, soprattutto perché gli emiliani sono interessati a diversi profili che potrebbero salutare la squadra di Carlo Ancelotti: su tutti Vlad Chiriches, Adam Ounas, Kevin Malcuit e Roberto Inglese, al Parma nell'ultima stagione.