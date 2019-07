© foto di Imago/Image Sport

Il Napoli lavora non solo per James Rodriguez, ma anche per Hirving Lozano. La Gazzetta dello Sport in edicola evidenzia come il messicano piaccia anche al Valencia, che ieri ha mosso i primi passi per il calciatore del PSV Eindhoven. Lozano è un pupillo di Carlo Ancelotti, anche se il club azzurro al momento sembra intenzionato a chiudere per il colombiano del Real Madrid. L'estate è tuttavia ancora molto lunga, ci sarà altro tempo per provare a ingaggiare il messicano.