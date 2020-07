Napoli, spunta Ola Aina per le corsie laterali: il nigeriano del Toro piace per la sua duttilità

vedi letture

Il Napoli punta Ola Aina per rinforzare le corsie di difesa in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il classe '96 del Torino piace per la duttilità e la capacità di essere un jolly, giocando su entrambe le corsie come capita di fare ad Hysaj in questa fase.