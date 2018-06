Napoli, stallo per Fabian Ruiz: quattro top club tentano il talento del Betis

© foto di Alterphotos/Image Sport

È ancora tutto da definire il futuro di Fabián Ruiz: il Napoli resta molto vigile sul centrocampista classe ’96 del Betis, ma l'affare ha subito un rallentamento negli ultimi giorni. Due i motivi dell’impasse: innanzitutto, De Laurentiis vorrebbe un consistente sconto sulla clausola da 30 milioni di euro; non meno importante l’interessamento di Barcellona, Chelsea, Juventus e Manchester United. Queste opportunità, non ancora tramutatesi in offerte ufficiali, hanno fatto ovviamente vacillare anche il ragazzo, che nonostante consideri stimolante l’avventura al Napoli, vuole comprendere se esistono margini per ricevere nuove proposte prima di prendere la decisione definitiva. Ai partenopei serve così un’accelerata per sbaragliare la concorrenza e portarsi a casa uno dei talenti più interessanti del calcio spagnolo. La prossima settimana potrebbe essere decisiva. Lo riporta TuttoNapoli.