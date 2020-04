Napoli, stallo per il rinnovo di Mertens. Deciderà al rientro

vedi letture

Il Coronavirus non ferma il mercato del Napoli - che sta monitorando varie situazioni, in particolare quella di Serdar Azmoun dello Zenit San Pietroburgo - ma, in compenso, blocca la questione rinnovi. La situazione di Dries Mertens si è bloccata, con l'accordo che sembrava a un passo dopo l'incontro sul Lungomare di Napoli di qualche mese fa. Ora c'è però una fase di stallo con tante offerte recapitate al belga (Inter e Juventus, in Italia) ma, riporta Sky, ci sarà una deadline al momento del ritorno inc ampo.