© foto di Insidefoto/Image Sport

Trattative bloccate per il rinnovo di Piotr Zielinski. Questa la notizia diffusa questa mattina dalla Gazzetta dello Sport: "Si discute per Zielinski, ma non solo. Il polacco - si legge sul quotidiano - ha un accordo fino al 2021 ma il suo rinnovo al momento sembra complesso perché le trattative si sono interrotte".