Napoli, stanchezza e muro difensivo del Chievo: frenata a Verona

Solo un pareggio per il Napoli. A Verona contro il Chievo di Maran si ferma a sei la striscia di vittorie consecutive in trasferta (nove, considerando anche la scorsa stagione). La squadra di Sarri rallenta, conservando la vetta grazie al pareggio dell'Inter ma sprecando una grossa chance per allungare sui nerazzurri e tenere a distanza la Juventus. Gli azzurri all'ultima gara del tour de force mostrano evidenti segni di stanchezza, come conferma anche Maurizio Sarri nelle interviste del post-partita, e sbattono sul muro difensivo del Chievo che, con 90 minuti quasi esclusivamente nella propria metà campo (l'unico tiro è di Radovanovic da centrocampo) riesce a fermare il Napoli sul pari, copiando con le proprie armi e le dovute proporzioni quanto fatto dall'Inter al San Paolo.

Il Napoli in realtà non sbaglia gara, come sottolinea anche il tecnico azzurro, non concedendo occasioni al Chievo e non soffrendo mai in ripartenza gli attaccanti gialloblù. La squadra però è poco brillante, il pallone si muove più lentamente del solito e così l'atteggiamento difensivo del Chievo - che il Napoli in realtà trova in quasi tutte le partite - diventa quasi insormontabile per gli attaccanti azzurri senza la giusta brillantezza per tentare il guizzo vincente. Pareggio che può diventare anche una lezione per il futuro: certo, non sempre per il Napoli ci saranno tour de force così duri con il City a mettere a dura prova la condizione degli azzurri ("con il City abbiamo corso il 15-20% in più del solito", ha ammesso Sarri), ma è comunque evidente la necessità di ruotare di più gli uomini a disposizione. Avrebbe potuto giocare di più anche Mario Rui, ieri all'esordio da titolare, ed autore di una buona prova fino a quando la condizione l'ha assistito. Una nota positiva non da poco dopo l'infortunio di Ghoulam.