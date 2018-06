Napoli, stand-by Leno. E crescono le quotazioni di Sirigu

Fumata nera nella trattativa fra Torino e Santos per Lucas Verissimo. Il brasiliano, uno dei primi obiettivi per la difesa granata, secondo le ultime raccolte da TMW è infatti vicinissimo al passaggio all'Olympique Lione. Il club francese infatti ha deciso di mettere sul piatto i...

Roma, tante richieste per Sadiq: dai Rangers al Genk

Inter-Nainggolan, la Roma non chiude all'addio: il punto

Parma, shopping in casa Sampdoria: ben quattro i nomi sul tavolo

Sassuolo, De Zerbi può ritrovare sia Djimsiti e Djuricic in Emilia

Spal, a un passo c'è Milinkovic-Savic del Torino per la porta

Sandro torna all'Antalyaspor ma può restare in A: c'è il Genoa

Torino, non solo portoghesi. Anche il Crystal Palace si muove per Obi

Empoli, ag. Luperto: "Parleremo col Napoli per valutare insieme il futuro"

Roma, accoglienza da star per Kluivert a Fiumicino

Sampdoria, si alza il pressing per La Gumina del Palermo

Napoli, ag. Seri conferma: "Siamo in contatto con gli azzurri"

Inter, idea mercato in casa Sassuolo: contatto per Duncan

Inter, esercitata opzione per Dimarco: può andare via

Atalanta, doppia idea in casa Cittadella: Varnier e Kouame

Parma, tre contropartite per arrivare a Pazzini dell'Hellas Verona

Stringara: "Bologna, cambiavo canale. Spero in Inzaghi"

Udinese, per la difesa spunta il nome di Letizia del Benevento

Manchester United, tre big della Serie A per rinforzare la difesa di Mou

In casa Napoli sembra delinearsi un testa a testa fra Bernd Leno e Salvatore Sirigu , racconta Sportitalia . Il tedesco continua a piacere e col giocatore ci sarebbe già un accordo di massima, mentre manca quello col Bayer. Per questo nelle ultime ore stanno salendo le quotazioni del numero uno granata anche alla luce dell'ottimo rapporto fra Carlo Ancelotti e l'agente del giocatore.

