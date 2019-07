Napoli, stasera Mendes vede Perez. Obiettivo sbloccare James Rodriguez

Arrivano possibili novità sulla situazione che vede coinvolto James Rodriguez, fantasista colombiano del Real Madrid ambito in questo momento sia dal Napoli che dall'Atletico Madrid. In serata, secondo indiscrezioni riferite da Radio Marte, dovrebbe avvenire un incontro tra Jorge Mendes, agente del calciatore, e il Real Madrid, nella figura del presidente Florentino Perez. Si cercherà di chiarire la questione legata al futuro del calciatore che da parte sua gradisce il Napoli, anche se resta da trovare la giusta formula per il trasferimento per il calciatore.