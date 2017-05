Napoli, stasera possibile aggiornamento con Mendes per Ghoulam

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Possibili novità, in casa Napoli, per la situazione di Faouzi Ghoulam. Questa sera all'Olimpico, in occasione di Juventus-Lazio per la finale di Coppa Italia, ci sarà Cristiano Giuntoli e anche l'agente Jorge Mendes, che ha ricevuto l'ok per la mediazione di un trasferimento dell'esterno algerino dal fratello Samir. Alla fine - secondo quanto riferito dai colleghi di Radio Crc - il noto agente proporrà qualcosa di diverso al club azzurro, anche se l'offerta migliore economicamente potrebbe essere proprio quella del Napoli.