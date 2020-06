Napoli, stipendi, rinnovi ed il finale di stagione di Callejon: ora la società accelera

Si avvicina il ritorno in campo. Ieri è arrivata l'apertura del Governo sull'anticipo delle gare di Coppa Italia e la sfida di ritorno con l'Inter dovrebbe quindi disputarsi il 13 giugno (Juve-Milan invece il 12) e non è escluso che in giornata possano arrivare finalmente anche gli annunci. Gli azzurri proseguono la preparazione, in un clima di tristezza agli ordini dello staff di Gattuso (di ritorno da Gallarate per il saluto all'amata sorella Francesca, scomparsa a 37 anni e domani in Calabria per il funerale) mentre la società è pronta ad intervenire per definire varie questioni aperte prima del ritorno del calcio giocato.

Con l'ufficialità delle date, la società può definire l'accordo con Insigne e compagni sul taglio delle mensilità (e magari inserire 'virtualmente' nel discorso anche la questione multe, evitando di continuare il contenzioso a livello legale). Altro step importante riguarda i rinnovi di contratto: da annunciare quelli di Zielinski e Mertens, ormai definiti da settimane, mentre una visita di De Laurentiis a Castel Volturno (ieri era a Capri con la famiglia) dovrebbe essere l'occasione anche per un contatto con Josè Callejon. Con lo spagnolo, al di là del rinnovo di contratto che sembra ormai lontano vista la volontà di fare ritorno in patria, bisogna accordarsi anche per concludere la stagione oltre il 30 giugno, data di scadenza del contratto con il club partenopeo.