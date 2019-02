Napoli, stop di De Laurentiis ma è furia Hamsik sul mancato addio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Mattino fa il punto sul mancato addio di Marek Hamsik al Napoli. Il Dalian cambia la proposta e cheide un pagamento dilazionato, De Laurentiis blocca la cessione del capitano. Marek aveva ricevuto dall'agente e dai manager cinesi la garanzia che la firma sarebbe arrivata in queste ore e per questo racconta della furia del giocatore. Il Napoli potrebbe riaprire il discorso soltanto per i 20 milioni cash assicurati sei giorni fa.