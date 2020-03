Napoli, stop in casa Barcellona: si ferma Arthur, salterà sicuramente la Real Sociedad

Arthur preoccupa il Barcellona. Il centrocampista brasiliano, scrive Sport, ha infatti sospeso l'allenamento per un problema alla caviglia destra. Il giocatore, ha spiegato Quique Setien in conferenza stampa, "ha dolore e sarà sottosposto a trattamento". Il tecnico dei catalani non ha però potuto dire molto di più: Arthur sarà sicuramente assente in Liga contro la Real Sociedad, da verificare se potrà invece giocare in Champions League contro il Napoli.