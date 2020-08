Napoli, stretta per Karbownik: offerta da 7 milioni, il polacco avanti a Reguilon

Il Napoli stringe per Michał Karbownik, laterale classe 2001 del Legia Varsavia. Il club azzurro è alla stretta finale per il giovane polacco, alternativa al più esperto Sergio Reguilon, rispetto al quale Karbownik è però in vantaggio nel gradimento di Giuntoli e De Laurentiis. Il club azzurro, per arrivare alla fumata bianca, è pronto a mettere sul piatto 7 milioni di euro: una cifra che, anche se la trattativa non può ancora definirsi fatta, da Varsavia dovrebbero accettare.