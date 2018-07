Napoli, su Arias spunta anche l'Atletico Madrid

Con Sime Vrsaljko sempre più vicino al ritorno in Italia per vestire la maglia dell'Inter, l'Atletico Madrid va alla caccia di un sostituto del croato e guarda con interesse quel Santiago Arias del PSV Eindhoven che da tempo è nel mirino del Napoli. I partenopei dovranno quindi stare attenti all'inserimento degli spagnoli per colombiano che potrebbe vedersi costretto a dover scegliere quale delle due offerte accettare e di conseguenza in quale campionato giocare la prossima stagione come riferisce Sky Sport.