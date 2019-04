© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'ultima novità di mercato è l'interesse del Napoli per Joaquín Correa della Lazio. Attraverso le frequenze di Radio Marte è intervenuto Guillermo Giacomazzi, ex giocatore del Lecce e membro dell’entourage del calciatore in forza ai biancocelesti: “Che ci sia una squadra come il Napoli dietro di lui è ottimo perché è un club importante. Indiscrezioni non ce ne sono, le gare da giocare sono tante, è presto per parlare di mercato", ha spiegato Giacomazzi.

Correa-Lazio fino al 2023 - L'argentino ex Sampdoria e Siviglia, arrivato nella Capitale nell'agosto del 2018, ha un accordo fino al 30 giugno 2023 con il club di Claudio Lotito. In questa stagione, tra campionato e coppe, ha collezionato 37 presenze con cinque gol e nove assist.