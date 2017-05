© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Napoli avrebbe mosso i primi passi per arrivare a Iñaki Williams, talento classe '94 dell'Athletic Bilbao. Intanto l'agente dello spagnolo, Felix Tainta Irurzun, attraverso Radio Crc ha frenato in merito al possibile affare tra partenopei e baschi: “Azzurri su Williams? Non hanno mai manifestato interesse per il mio assistito", ha detto.