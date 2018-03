Napoli su Leno, l'agente del portiere: "Le offerte non mancano"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Le offerte per Bernd Leno sono sempre lì, ma al momento non c'è nulla da segnalare di concreto". Queste le poche parole, rilasciate al noto portale tedesco Kicker, dall'agente Uli Ferber in merito all'estremo difensore del Bayer Leverkusen. Il portiere tedesco è l'obiettivo numero uno del Napoli per sostituire Pepe Reina, destinato a trasferirsi al Milan a partire dal 1° luglio.