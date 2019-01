Napoli su Lozano, Raiola tuona: "A gennaio non si muove"

© foto di PHOTOVIEWS

C'è anche il Napoli sulle tracce di Hirving Lozano (clicca in basso per i dettagli), talentuoso attaccante del PSV. Vari club d'Europa seguono il messicano, classe 1995, ma strapparlo alla sua attuale squadra (con la quale ha firmato un contratto fino al 2023) non sarà semplice. Il suo agente è Mino Raiola, che ai microfoni del portale olandese ED ha dichiarato: "Per lui non c'è da attendersi alcun movimento a gennaio. Resterà al PSV, il club non vuole venderlo".