© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Chelsea anticipa la scadenza naturale del contratto e la concorrenza, provando a prendere Dries Mertens dal Napoli: queste le ultime indiscrezioni diffuse da Sky, col belga attualmente fermo per infortunio e finito indietro nelle gerarchie di Gattuso, che preferisce Milik come punto di riferimento del tridente. E con l'arrivo di Politano, gli spazi per l'ex PSV si ridurrebbero ancora.