Napoli, su Tsimikas c'è anche l'Arsenal. Watford su Ghoulam

© foto di Luca Bargellini

Si continua a lavorare in casa Napoli per reperire un nuovo terzino sinistro da mettere a disposizione di Gennaro Gattuso. Il nome caldo è e rimane quello di Kostas Tsimikas dell'Olympiacos. Sul greco, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, c'è da registrare anche l'interesse del Arsenal, col Napoli che prima di dare l'accelerata decisiva dovrà anche trovare una soluzione per Faouzi Ghoulam. Sull'algerino c'è il Watford.