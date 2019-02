© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Solo Napoli nei primi diciotto minuti della sfida tra Parma e azzurri: al terzo tentativo, gli ospiti passano con Zielinski. Dimenticato dal centrocampo ducale, il polacco entra in area dopo un elementare triangolo con Hysaj. Destro a girare sul secondo palo, Sepe non si tuffa neanche e il Napoli è in vantaggio. Pessimo schieramento difensivo dei padroni di casa, che fanno calciare Zielinski senza nessun tipo di pressione. Dopo due occasioni, per Mertens e Milik, ecco il gol che sblocca la sfida, per merito dell'ex Udinese.