Napoli, subito chance di riscatto: domani già vigilia di Champions

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli non è uscito a pezzi o ridimensionato dalla sfida dello Stadium, ma in questi casi tornare subito in campo è la cosa migliore per avere subito una chance di riscatto. Per ripartire con una marcia in più. Anche in questo caso l'avversario sarà terribile, di quelli che ti costringono all'impresa per un risultato positivo che sarebbe vitale per continuare a credere alla qualificazione in un girone complicatissimo: mercoledì al San Paolo arriva il Liverpool di Klopp, primo in classifica in Premier League e tra le squadre candidate alla vittoria della coppa, inevitabilmente dopo un mercato che ha portato rinforzi come Alisson, Naby Keita e Fabinho in una squadra già arrivata in finale e che può vantare un collettivo ormai consolidato ed una maturità tattica notevole nell'affrontare ogni situazione.

La sfida alla Juventus in questo senso può risultare d'aiuto per una gara che probabilmente sarà anche a ritmi più alti. Non è mancato un discorso di Ancelotti alla squadra proprio sul match di Torino, ieri alla ripresa della preparazione in mattinata, ma la vera e propria preparazione del match inizierà oggi. Carlo Ancelotti cambierà ancora diversi elementi. Difficilmente sarà del match Hamsik, con uno tra Diawara e Fabian in rampa di lancio, così come in attacco Milik prenderà il posto di Mertens nella solita alternanza. Verdi ha buone possibilità di una maglia da titolare in Champions, essendo in ballottaggio sia a sinistra con Zielinski che con Callejon a destra. Molto dipenderà dall'interpretazione tattica per contrapporsi al Liverpool che fece già a fettine gli azzurri nel pre-campionato. In difesa invece potrebbe esserci la conferma in blocco della linea a quattro.