Napoli subito nel segno di Mertens: prima volta in A con due reti nelle prime due presenze

Le stagioni passano, ma Dries Mertens si conferma ogni anno l'uomo in più del Napoli. Col gol segnato oggi al Genoa e quello all'esordio col Parma, infatti, l'attaccante belga è andato a bersaglio in entrambe le prime due presenze di campionato. Non gli era mai successo in Serie A, nonostante abbia già soffiato 33 candeline.