Napoli, subito rotazioni col Chievo: Ancelotti pronto al tour de force

Conto alla rovescia per il ritorno in campo dopo la sosta. Il Napoli parte col tour de force - otto gare tra campionato e Champions in un mese - domani pomeriggio con il Chievo, proseguendo poi con la sfida alla Stella Rossa - per un turno che potrebbe essere decisivo ai fini della qualificazione - e quella di Bergamo contro l'Atalanta, tornata su buoni livelli, che completerà un primo trittico inevitabilmente da gestire. Proprio la sfida ai gialloblù, ultimi in classifica, potrebbe essere sfruttata per operare rotazioni più ampie e risparmiare ai giocatori più rappresentativi tre partite di fila in una settimana.

Tra i pali potrebbe esserci una chance per Karnezis nell'ottica delle scelte fatte finora da Ancelotti mentre in difesa difficile il turnover per Koulibaly ed Albiol, considerando che Maksimovic ha usufruito di alcuni permessi e Luperto non è ancora al top. A destra grandi possibilità per Malcuit ed a sinistra Hysaj è favorito su Mario Rui. A centrocampo possibile coppia con Diawara e Rog - con Allan e Hamsik da preservare anche dopo gli impegni con le nazionali -, ma non si esclude l'accentramento di Zielinski qualora a sinistra fosse scelto Ounas (l'infortunio di Verdi in questo senso ha complicato un po' le rotazioni) mentre Fabian potrebbe agire a destra per Callejon. In attacco Insigne dovrebbe essere affiancato da Milik per poi valutare una possibile staffetta a gara in corso con Mertens. Ultimi dubbi che Ancelotti scioglierà nell'allenamento di oggi, fornendo probabilmente anche qualche indizio in conferenza stampa.