Napoli subito sotto all'Emirates Stadium: Ramsey porta avanti l'Arsenal

L'Arsenal passa a condurre nel quarto di finale di Europa League contro il Napoli all'Emirates Stadium: Mario Rui sbaglia la verticalizzazione per Insigne e l'Arsenal riparte. Apertura per Lacazette, che imbuca per Maitland-Niles, scarico per Ramsey, il quale col destro batte Meret sul palo lontano e fa 1-0, concretizzando la superiorità inglese di questi primissimi minuti di gioco.

Segui qui la diretta scritta della sfida tra Napoli e Arsenal su TMW!