Napoli, sublussazione alla spalla per Mertens. Ma non è grave

Una sosta più problematica del previsto per il Napoli. Dopo Vlad Chiriches, giocatore che oggi verrà operato e a questo punto rientrerà solo in Primavera, problema fisico per Dries Mertens con la maglia del Belgio. Nel corso del match contro la Scozia l'attaccante azzurro, dopo aver calciato una punizione, si è toccato la spalla per qualche minuto.

"Non è nulla di grave - ha detto Chris Goosses, medico sociale dell'Anderlecht -, s'è trattato di una sublussazione, che è una parziale dislocazione. La spalla si è spostata, ma a metà strada. Non è uscita, come si poteva pensare. Sembra dislocata, ma non è così. Non può uscire per un movimento simile. A meno che tu non abbia già avuto dei problemi in passato".