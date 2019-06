Napoli, suggestione James: il colombiano ha detto sì

© foto di Imago/Image Sport

James Rodriguez è la più grande suggestione per l’attacco del Napoli. Non si tratta soltanto di chiacchiere, il tema è stato affrontato persino da Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti. Come riporta TV Luna infatti, il tecnico del Napoli ha parlato con Jorge Mendes, il procuratore del ragazzo. Entrambi hanno detto di sì, l’ipotesi Napoli affascina. Lo stipendio, circa 6 milioni di euro, non sarebbe un problema: il vero scoglio da superare è quello del costo del cartellino.