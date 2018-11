Napoli sul velluto, Mertens di esterno insacca il 2-0 contro la Stella Rossa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gol numero nove in carriera in Champions League per Dries Mertens, che aumenta il vantaggio nella sfida tra Napoli e Stella Rossa: gli azzurri colgono di sorpresa la difesa serba con un bel cross di Ruiz, deviato peraltro, che pesca il belga solissimo in area di rigore. Tocco ravvicinato di esterno senza neanche tentare lo stop e due a zero, con la Stella Rossa che rischia di capitolare a ogni avanzata azzurra.