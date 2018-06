Napoli, summit a Capri per Zielinski. Nell'albergo dove c'è anche Chiesa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto rivelato da Radio Marte, Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli avrebbero organizzato un summit di mercato a Capri con gli agenti di Zielinski, per cercare l’intesa per rinnovare il contratto del polacco. Come spiega l'emittente, nello stesso albergo sarebbe presente per passare le sue vacanze Federico Chiesa, ma al momento non sembrano esserci motivazioni legate al mercato.