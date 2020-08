Napoli, summit con Gattuso: oggi incontra ADL a Capri per rinnovo e mercato

Appena due settimane di stop e poi tutti di nuovo in campo. Dopo il ko di Barcellona, il Napoli ha iniziato il proprio periodo di vacanze, per staccare la spina dopo una stagione lunga e complicatissima, prima di ritrovarsi - probabilmente a partire dal 23 agosto - a Castel di Sangro per il ritiro pre-campionato di circa due settimane in vista della nuova stagione. Nelle prossime ore il club partenopeo ufficializzerà anche le date, ma la priorità è mettere nero su bianco per il futuro di Rino Gattuso ed oggi sarà una giornata decisiva in questo senso.

Il tecnico azzurro quest'oggi sarà a Capri, nella villa che rappresenta la residenza estiva di De Laurentiis, per un confronto annunciato da tempo da entrambe le parti. La volontà è chiaramente di proseguire insieme: Gattuso ha un solo anno di contratto e vorrebbe avere naturalmente la garanzia di rientrare nell'ottica di un percorso più lungo, senza l'inserimento di clausola e penali come è stato per i tecnici precedenti, e da parte della società c'è la volontà di dare continuità al lavoro del tecnico - del resto, tra un mese si torna in campo e non c'è nemmeno spazio per il minimo temporeggiamento - che ha rimesso in piedi una stagione che aveva preso una bruttissima piega, intervenendo con decisione nei problemi di campo e pure in quelli extra-campo. L'aspetto economico sembra essere in secondo piano, ma è prevedibile un ritocco dell'attuale ingaggio da 1,4mln di euro anche se la priorità è la mancanza di opzioni e cavilli per un 'semplice' accordo fino al 2022 o 2023. Sarà l'occasione anche per fare il punto sul Napoli che sta nascendo, ovviamente su indicazioni del tecnico al ds Giuntoli. Dopo il super-colpo Osimhen, messo a segno prima dell'addio di Milik, c'è bisogno delle cessioni dei giocatori in esubero prima di ipotizzare ulteriori arrivi - un esterno destro, un laterale difensivo, i sostituti di Allan ed eventualmente Koulibaly - in una rosa che al momento è già di oltre 30 elementi e va sfoltita di almeno 5 pedine solo per rientrare nelle liste.