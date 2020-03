Napoli, summit Gattuso-De Laurentiis: il tecnico verso la conferma fino al 2021

Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, l'incontro fra Gattuso e De Laurentiis a Castel Volturno non è stato casuale, le parti l’avevano programmato da tempo. Aurelio De Laurentiis ha voluto iniziare a sondare il proprio allenatore per capirne le intenzioni sul futuro. Rino Gattuso ne ha apprezzato il gesto, ma nella chiacchierata ha voluto anche chiarire alcuni punti che riguardano l’eventuale programma futuro. Insomma, un scambio di idee e di propositi, avvenuto alla presenza del vice presidente, Eduardo De Laurentiis, e dell’amministratore delegato del club, Andrea Chiavelli, che potrebbe aprire alla riconferma dell’allenatore per il prossimo anno. Il presidente ha voluto aspettare l’evoluzione del cambio in panchina per decidere se affidargli o meno il progetto futuro. L’impressione è che sarà proprio l’attuale tecnico a gestire il dopo rivoluzione, ovvero tutto quanto ci sarà di nuovo dall’inizio della prossima stagione. C’è arrivato a questa convinzione, De Laurentiis, dopo aver analizzato punto per punto l’importanza di Gattuso in questo Napoli.