Napoli, summit per il futuro: sul tavolo il rinnovo biennale di Gattuso

Nella giornata di ieri in casa Napoli è andato in scena un incontro importante in ottica futuro, come spiega il Corriere dello Sport. Nel faccia a faccia fra De Laurentiis, il figlio Edoardo, Chiavelli e Gattuso infatti si è parlato anche di mercato, ma il punto focale potrebbe esser stato il rinnovo del tecnico dopo gli ottimi risultati recenti. Ad oggi Gattuso ha un contratto fino al 2021, con clausole bilaterali che consentono alle parti di liberarsi entro una determinata data. Da questa situazione però sta emergendo una linea che guarda alla continuità e quindi alla possibilità di far firmare a Gattuso un nuovo contratto biennale.