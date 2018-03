Napoli, summit Sarri-ADL a fine stagione. C'è la richiesta del Galatasaray

© foto di Insidefoto/Image Sport

Arrivano attraverso Rai Sport le ultime notizie in merito alla situazione legata al rinnovo di Maurizio Sarri in casa Napoli. Il vertice tra l'allenatore e Aurelio De Laurentiis ci sarà a fine campionato: se non arrivassero offerte al tecnico, il presidente avrebbe il coltello dalla parte del manico e potrebbe offrire il rinnovo a 2,5 milioni di euro annui. Se Sarri dovesse vincere lo Scudetto, però, potrebbe chiedere molto di più: a entrambi, dunque, conviene aspettare. Intanto sembra certo che l'ex Empoli non andrà al Galatasaray, unico club - secondo l'emittente televisiva - a formulare un’offerta ufficiale all’agente Pellegrini.