Napoli, superata l'ispezione della Procura Federale: domani non parte il ritiro

Oggi giornata di riposo per il Napoli che ieri ha chiuso una settimana intensa di lavoro individuale. Il club partenopeo sin dal primo giorno ha applicato alla perfezione il protocollo sanitario, come hanno potuto appurare anche gli ispettori della Procura Federale che ieri hanno fatto visita - come capitato anche in altri centri sportivi - al centro tecnico di Castel Volturno. Gattuso ha messo eventualmente a disposizione anche i video degli allenamenti di tutta la settimana, utilizzati per avere possibilità di analizzare le sedute in un secondo momento. Il Napoli è anche il club ad aver effettuato più test ai propri giocatori con già quattro tamponi e proprio nei giorni scorsi aveva auspicato dei controlli per il rispetto del protocollo.

Domani è fissata la ripresa. Gattuso probabilmente alzerà ulteriormente i ritmi delle sedute individuali, considerando l'ottima condizione generale della squadra (out solo Manolas per un problema muscolare) grazie anche alla serietà con cui è stato svolto il lavoro personalizzato a casa nei mesi scorsi, ma non partirà il ritiro. Non è partita la macchina organizzativa e gli azzurri lavoreranno sulla falsariga di questi giorni: gruppi di giocatori distribuiti sui tre campi disponibili, in attesa di un cambio del protocollo per passare effettivamente alle sedute di squadra con garanzie anche sulla ripresa del campionato senza il rischio di doversi fermare di nuovo poco dopo per la quarantena di squadra al primo positivo.