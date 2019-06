Napoli, svelata via social la prima maglia per la stagione 2019-2020

Finalmente è stata svelata la prima maglia da gioco del Napoli per la stagione 2019-2020. Il club partenopeo, tramite un video sui propri social, ha svelato la muta che i giocatori di Ancelotti indosseranno nella prossima stagione. Rispetto al passato, dettagli a forma di cerchio e spalline bianche per Koulibaly e compagni.

ARE YOU READY FOR THIS?

Indossa la Kombat SSC Napoli 2020, be part of the game. #SSCNapoli #KappaSport #AreYouReadyForThis

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) 28 giugno 2019