Napoli, svolta Icardi: Wanda lo convince, si cerca l'intesa con l'Inter

Dopo aver assistito anche al numero di maglia, il suo 9, dato a Lukaku, Mauro Icardi si è convinto che con l’Inter non ci sia possibilità di ricucire i rapporti e, come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, nelle ultime ore ha iniziato a riconsiderare l’opzione di lasciare Milano. La vicina Torino è la sua prima opzione ma se dalla Juventus non arriverà in tempi brevi una proposta, in Icardi si è fatta strada la prospettiva di andare al Napoli, destinazione a sua volta preferita alla Roma perché in azzurro giocherebbe la Champions.

Icardi convinto - Il quotidiano spiega che l’entourage del calciatore ha capito che a Napoli Maurito tornerebbe ad essere protagonista e che con Ancelotti potrebbe segnare decine di reti. Ecco perché anche la moglie-agente lo ha spinto a considerare questa opzione e il giocatore stesso ha metabolizzato che per la sua carriera non è una cattiva soluzione. Ora resta da vedere se De Laurentiis raggiungerà un accordo con Marotta, dopo che nei dialoghi nelle scorse settimane il presidente azzurro si è scoperto molto lontano dalla richiesta interista di 75-80 milioni per il cartellino. Se tra i due club arriverà la fumata bianca, Mauro al Napoli stavolta non dirà di no.

Cifre - L'Inter chiede tra i 75 e gli 80 milioni mentre il Napoli ad ora non supera il 50. L’ultimo contatto - spiega il quotidiano - è andato in scena di recente tra i direttori sportivi, Ausilio e Giuntoli. Direttamente dall’America. Per quanto riguarda l’ingaggio, la richiesta si aggira intorno ai 7,5 milioni, fermo restando la gestione dei diritti d’immagine, aspetto che il Napoli avoca sempre a sé.