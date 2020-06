Napoli, Szoboszlai o Ferran Torres per l'attacco ma Callejon ora potrebbe restare

Sono tre le strade per coprire il ruolo di esterno offensivo del Napoli in vista della prossima stagione e portano a tre decisioni decisamente diverse tra loro. La prima porta a Szoboszlai, ventenne del Salisburgo che piace agli azzurri fin dai tempi dell'incontro in Europa. La seconda a Ferran Torres, stessa età e punto di forza del Valencia. Giuntoli pensa a loro per portare avanti la filosofia del club che vuole mescolare talento e prospettiva senza dimenticarsi le ambizioni. Infine c'è la possibile conferma di José Maria Callejon, che dopo la proposta biennale alle stesse cifre del contratto che sta per scadere, ha iniziato a pensare alla permanenza. Non c'è niente di scontato in questo senso, anche perché la decisione che prenderà coinvolgerà anche la famiglia, che potrebbe spingerlo a scegliere il ritorno in patria. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.