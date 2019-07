Napoli, tante trattative da sbloccare: oggi Ancelotti può tracciare la strada

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il mercato del Napoli vive una fase di stallo, almeno apparentemente, con tante trattative in entrata ed in uscita molto ben avviate ma che vanno definite. In tanti hanno la valigia pronta, molti di questi presenti anche in ritiro, ma il Napoli non intende mollare sulla valutazione dei cartellini. E' il caso di Verdi, da tempo nel mirino del Torino, ma anche di Inglese, Rog, Hysaj, Mario Rui, Ounas, rallentando così anche gli eventuali arrivi dei tasselli per mediana, terzino sinistro e attaccante. Definito l'arrivo di Manolas, il club da tempo ha in pugno James Rodriguez, ma senza formalizzare l'affare col Real Madrid - balla ancora la formula dell'operazione - il rischio di inserimenti di altri club è sempre dietro l'angolo.

A fare chiarezza sarà probabilmente Carlo Ancelotti, pubblicamente, considerando che quest'oggi alle 12.30 è atteso in conferenza stampa a Dimaro. Come spesso accaduto anche durante la stagione, il tecnico darà indicazioni importanti sulle strategie del club, sul futuro di diversi elementi e magari anche dell'affare per il suo pupillo James, da tempo ben indirizzata ma che non viene definita. Nel pomeriggio, inoltre, sono attesi a Dimaro anche De Laurentiis e Chiavelli, pronti a far diventare la località del Trentino la loro centrale operativa con il solito via vai di agenti tra rinnovi, acquisti e cessioni. Un segnale probabilmente che il mercato è pronto a subire un nuovo impulso.