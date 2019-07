© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Napoli non deve pensare solo al mercato in entrata. Perché sono tanti i giocatori nel reparto arretrato, complice la mancata cessione di Hysaj (c'era l'Atletico Madrid, che poi ha virato su Trippier) e la conferma di Mario Rui.

MAKSIMOVIC VIA? Così il serbo rischia di essere il sacrificato, perché in scadenza il 30 giugno del 2021 e con il rinnovo a un binario morto. Dopo l'ultimo incontro con Ramadani, spiega Il Corriere dello Sport non si sono registrati altri passi in avanti.