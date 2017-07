Napoli, tanto rumore per nulla: tra i pali può restare tutto uguale

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tanto rumore per nulla? Nonostante tanti interessamenti, i pali del Napoli nella prossima stagione dovrebbero essere difesi nuovamente da Pepe Reina. De Laurentiis ha assicurato la permanenza del portiere, anche se senza il rinnovo del contratto in scadenza nel 2018, su spinta con ogni probabilità anche di Maurizio Sarri, ed a questo punto il club ragiona più che altro su un dodicesimo che può più o meno giocarsi il posto con lo spagnolo.

Sfumata la pista Rulli, col City che non ha esercitato la recompra dalla Real Sociedad (del resto potrà farlo anche nel 2018 per le stesse cifre), resta in piedi l'ipotesi Neto, più pronto di un giovane come Meret che ha bisogno di giocare al primo anno di serie A. Per questo l'ipotesi di ieri dell'agente di Luigi Sepe ("per me resterà alla fine Reina, rinnovando il contratto, ed a Sepe proporranno il ruolo di vice") si fa naturalmente largo. Tra l'altro il portiere di Torre del Greco è un prodotto del settore giovanile del Napoli e quindi va ad occupare uno dei quattro slot della lista. Una sua partenza significherebbe perdere un ulteriore posto (il Napoli nell'ultima lista ha presentato solo lui ed Insigne, perdendo quindi due posti sui 25) con sviluppi inevitabili anche sul mercato in uscita. Potrebbe quindi dissolversi la caccia ad un portiere, ma a cinque giorni dall'inizio del ritiro di Dimaro neanche i diretti interessati hanno la situazione del tutto chiara ed i dietrofront sono all'ordine del giorno.