Napoli, tentativo in extremis dell'Athletic per Llorente: i biancorossi lo rivogliono al San Mames

"Tentativo in extremis dell'Athletic Club per Fernando Llorente", scrive il quotidiano spagnolo As nella sua edizione online. L'attaccante in uscita dal Napoli sembrava a un passo dalla Sampdoria, ma i biancorossi in questi minuti stanno tentando di riportarlo al San Mamés. "Operazione difficile, però l'Athletic ci vuole provare", si legge.