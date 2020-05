Napoli, tentativo per convincere Milik: senza rinnovo però la cessione sarà inevitabile

"Vogliamo tenerlo, lo consideriamo un giocatore molto importante. Stiamo trattando col suo agente per rinnovare il contratto ed abbiamo ancora un po' di tempo", così, esattamente un mese fa, il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli in merito ai rumors su Arek Milik. Da allora, però, non ci sono stati passi avanti significativi per il rinnovo del contratto in scadenza 2021 ed il Napoli non intende fare per un giocatore del '94 lo stesso errore commesso per Mertens e Callejon, portati senza rinnovo alla scadenza del prossimo giugno. La situazione è chiara: rinnovo o cessione. La prima ipotesi non è semplice, considerando la richiesta superiore ai 4mln di euro del polacco, forte dei club alle sue spalle (si parla molto della Juventus, ma sembrano più concrete le ipotesi Atletico o Schalke) e della necessità di essere titolare dopo due anni di infortuni ed altrettanti all'ombra di Mertens. Ma anche la cessione rischia di complicarsi, considerando la crisi che ricadrà sul mondo del calcio, se il Napoli non abbasserà le pretese per il cartellino.

L'agente dell'attaccante ha provato a smentire, ma la situazione andrà chiarita in un senso o in un altro. "Tutto quello che è uscito sui media negli ultimi giorni riguardo a Milik sono solo rumors, alcuni anche irrispettosi nei confronti del Napoli. Sono in continuo contatto con il ds Giuntoli e la nostra conversazione sul rinnovo continua. Quando questo periodo di difficoltà legato al Coronavirus finirà, ci incontreremo e proveremo a trovare una soluzione. Solo nel caso non si riuscisse a trovare, allora penseremo ad una soluzione condivisa per il bene del giocatore e della società", le parole dell'agente Pantak per provare ad arginare i rumors quotidiani di queste settimane. Il Napoli, però, non molla la pista rinnovo perché rispetto ai mesi scorsi qualcosa è cambiato. Il rinnovo di Mertens, che sembrava cosa fatta due mesi fa dopo l'incontro a pranzo col presidente, è tutt'altro che certo ed è tornato alla carica anche il Chelsea. In caso di partenza del belga, il Napoli potrebbe avere la spinta e la disponibilità economica per un rilancio ed arrivare ad un rinnovo che, però, in questo momento sembra lontanissimo.