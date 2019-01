Napoli, tentazione cinese per Hamsik: c'è tempo fino al 28 febbraio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dalla Cina continuano a chiamare Marek Hamsik per prospettargli un futuro in Oriente. Una tentazione che ormai si ripresenta ad ogni finestra di mercato e che il capitano del Napoli, puntualmente, rigetta. Certo è che i soldi in ballo sono tanti, secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport che specifica come tutto sia ancora possibile perché il mercato, da quelle parti, finirà il prossimo 28 febbraio. Un tentativo per strappare lo slovacco al Napoli sarà fatto fino alla fine, un argomento di cui saremo costretti a riparlare. Marek ha appeal in Cina e chissà che stavolta non possa cadere in tentazione.