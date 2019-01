© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come riporta Il Mattino difficilmente Dries Mertens rinnoverà il suo contratto con il Napoli. La sua posizione contrattuale invita a fare una scelta: se non prolunga, in estate andrà via. Stavolta, al contrario di due anni fa, non dirà di no all'offerta cinese. Gli intermediari asiatici lo stanno di nuovo tentando, e già per gennaio.